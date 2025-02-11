Коротков Андрей Антонович
мужской, родился 1863, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКоротков Антон Яковлевич1839 г.р.
МатьКороткова Софья Ивановна1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Коротков Антон Яковлевич
Мать: Короткова Софья Ивановна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1883
Жена: не указана
Бракосочетание
19.09.1893
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно