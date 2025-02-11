Коротков Андрей Антонович 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротков Андрей Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1863, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Коротков Антон Яковлевич1839 г.р.
Мать
Короткова Софья Ивановна1840 г.р.
Супруги
Короткова Мария Герасимовна Цемиркина1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Коротков Антон Яковлевич

Мать: Короткова Софья Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.02.1883

Жена: не указана

Бракосочетание
19.09.1893

Жена: Короткова Мария Герасимовна Цемиркина

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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