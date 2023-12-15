Соколов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Соколов Егор

Мать: Соколова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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