Соколова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Елена Петровна

Место рождения

Голиково, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.05.1915

Дата смерти

24.07.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1915

Отец: Комаричев/Комарычев Пётр Комарычев/

Мать: не указана

Голиково, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Егор

Бракосочетание
21.08.1936

Муж: Соколов Егор

Голиково, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Соколов Николай

Отец ребёнка: Соколов Егор

Рождение ребёнка
30.09.1938

Сын: Соколов Алексей

Отец ребёнка: Соколов Егор

Голиково, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1941

Сын: Соколов Александр

Отец ребёнка: Соколов Егор

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
24.07.1997
Елец, город Елец, Липецкая область

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