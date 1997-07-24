Соколова Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения09.05.1915
Дата смерти24.07.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1915
Отец: Комаричев/Комарычев Пётр Комарычев/
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.1936
Муж: Соколов Егор
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соколов Николай
Отец ребёнка: Соколов Егор
Рождение ребёнка
30.09.1938
Сын: Соколов Алексей
Отец ребёнка: Соколов Егор
Рождение ребёнка
12.06.1941
Сын: Соколов Александр
Отец ребёнка: Соколов Егор
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
24.07.1997
Елец, город Елец, Липецкая область