Соколов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1912
Дата смерти27.08.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912
Отец: Соколов Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.1936
Жена: Соколова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соколов Николай
Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна
Рождение ребёнка
30.09.1938
Сын: Соколов Алексей
Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1941
Сын: Соколов Александр
Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
27.08.2003
Елец, город Елец, Липецкая область