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Соколов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1912

Дата смерти

27.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912

Отец: Соколов Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Бракосочетание
21.08.1936

Жена: Соколова Елена Петровна

Голиково, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Соколов Николай

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Рождение ребёнка
30.09.1938

Сын: Соколов Алексей

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Голиково, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1941

Сын: Соколов Александр

Мать ребёнка: Соколова Елена Петровна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
27.08.2003
Елец, город Елец, Липецкая область

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