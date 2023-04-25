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Агабалаева (Большакова) Алла Сергеевна
Агабалаева (Большакова) Алла Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1984
Пол
Женский
Отец
Большаков Сергей Геннадьевич
1961 г.р.
Мать
Большакова Наталья Александровна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1984
Отец:
Большаков Сергей Геннадьевич
Мать:
Большакова Наталья Александровна
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