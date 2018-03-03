Большаков Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1961
Дата смерти03.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: Агабалаева (Большакова) Алла Сергеевна
Мать ребёнка: Большакова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
08.01.1986
Сын: Большаков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Большакова Наталья Александровна
Смерть
03.03.2018