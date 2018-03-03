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Большаков Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1961

Дата смерти

03.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961

Отец: Большаков Геннадий Николаевич

Мать: Большакова (Зуева) Людмила Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Агабалаева (Большакова) Алла Сергеевна

Мать ребёнка: Большакова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
08.01.1986

Сын: Большаков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Наталья Александровна

Смерть
03.03.2018

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