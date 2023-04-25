Большакова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: Агабалаева Алла Сергеевна
Отец ребёнка: Большаков Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
08.01.1986
Сын: Большаков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Большаков Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно