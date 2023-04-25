Большакова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Агабалаева Алла Сергеевна

Отец ребёнка: Большаков Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.01.1986

Сын: Большаков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Сергей Геннадьевич

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