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Беликов Дмитрий Иванович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Беликов Иван Павлович

Мать: Беликова Прасковья Евдокимовна

Бракосочетание
28.10.1851

Жена: Беликова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Беликов Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1854

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1856

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1858

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Талантова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно