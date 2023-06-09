Беликов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
28.10.1851
Рождение ребёнка
12.03.1853
Сын: Беликов Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1854
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1856
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1858
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Талантова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Беликова Надежда Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно