Беликова (Гладышева) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения14.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1829
Отец: Гладышев Петр Акимович
ГАЗО Петровско-Георгиевская церковь
Бракосочетание
28.10.1851
Рождение ребёнка
12.03.1853
Сын: Беликов Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1854
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1856
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1858
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Талантова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно