Беликова (Гладышева) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Гладышева) Надежда Петровна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

14.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1829

Отец: Гладышев Петр Акимович

Мать: Гладышева Ксения Ефимовна

ГАЗО Петровско-Георгиевская церковь
Бракосочетание
28.10.1851

Муж: Беликов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Беликов Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1854

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1856

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1858

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Талантова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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