Арабкина (Стоякова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабкина (Стоякова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

03.12.1941

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1941

Отец: Стояков Иван Иванович

Мать: Стоякова Василиса Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
1961 ст.

Муж: Арабкин Леонид Степанович

Рождение ребёнка
21.01.1962

Дочь: Васильева Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Арабкин Леонид Степанович

Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арабкин Леонид Степанович

Рождение ребёнка
13.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арабкин Леонид Степанович

Развод
Около 1981

Муж: Арабкин Леонид Степанович

Смерть
01.06.2013
Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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