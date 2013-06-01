Арабкина (Стоякова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.12.1941
Дата смерти01.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1941
Отец: Стояков Иван Иванович
Бракосочетание
1961 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1962
Дочь: Васильева Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Арабкин Леонид Степанович
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арабкин Леонид Степанович
Рождение ребёнка
13.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арабкин Леонид Степанович
Развод
Около 1981
Смерть
01.06.2013