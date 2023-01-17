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Стояков Иван Иванович

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Место рождения

Гродно, Беларусь

Дата рождения

17.03.1912

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1912

Отец: Стояков Иван

Мать: не указана

Гродно, Беларусь
Образование
С 1924 по ?.05.1932
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Окончил семилетку (7 классов)
Образование
С ?.05.1932 по ?.12.1933
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Вторая Вольская авиашкола. Авиатехник
Образование
До ?.05.1932
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Школа ФЗУ при вагоностроительном заводе
Военная служба
С ?.12.1933 по ?.09.1935
Сеща, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Мл.авиатехник. 9 авиабригады БелВО.
Бракосочетание
Около 1933 ст.

Жена: Стоякова Василиса Федоровна

Военная служба
С ?.09.1935 по ?.07.1938
Сеща, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Мл.борт техник. 9 авиабригады БелВО. ТБ-9.
Демобилизация
01.07.1938
Сеща, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Уволен в запас из 9 авиабригады БелВО по должности мл.борт техник со званием воентех 1 ранга
Военная служба
С ?.12.1939 по ?.03.1940
2й Особый авиаотряд ГВФ. Финская кампания. Авиатехник
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.01.1942
13 особая авиагруппа ГВФ Западного фронта. Авиатехник
Рождение ребёнка
03.12.1941

Дочь: Арабкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Военная служба
С ?.01.1942 по ?.04.1942
13 особая авиагруппа ГВФ. Брянский фронт. Авиатехник
Рождение ребёнка
08.02.1943

Дочь: Локес Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна

Военная награда
09.05.1945
За Победу над Германией
Военная награда
1945
За доблестный труд в Отечественной войне
Рождение ребёнка
05.06.1946

Сын: Стояков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
08.12.1951

Сын: Стояков Александр Иванович

Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Получение воинского звания/чина
19.08.1953
Присвоено звание старший техник-лейтенант запаса
Конфирмация (миропомазание)
Неизвестно
Смерть
01.01.1980
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