Стояков Иван Иванович
Место рожденияГродно, Беларусь
Дата рождения17.03.1912
Дата смерти01.01.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1912
Отец: Стояков Иван
Мать: не указана
Гродно, Беларусь
Образование
С 1924 по ?.05.1932
Окончил семилетку (7 классов)
Образование
С ?.05.1932 по ?.12.1933
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Вторая Вольская авиашкола. Авиатехник
Образование
До ?.05.1932
Школа ФЗУ при вагоностроительном заводе
Военная служба
С ?.12.1933 по ?.09.1935
Мл.авиатехник. 9 авиабригады БелВО.
Бракосочетание
Около 1933 ст.
Военная служба
С ?.09.1935 по ?.07.1938
Мл.борт техник. 9 авиабригады БелВО. ТБ-9.
Демобилизация
01.07.1938
Уволен в запас из 9 авиабригады БелВО по должности мл.борт техник со званием воентех 1 ранга
Военная служба
С ?.12.1939 по ?.03.1940
2й Особый авиаотряд ГВФ. Финская кампания. Авиатехник
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.01.1942
13 особая авиагруппа ГВФ Западного фронта. Авиатехник
Рождение ребёнка
03.12.1941
Дочь: Арабкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Военная служба
С ?.01.1942 по ?.04.1942
13 особая авиагруппа ГВФ. Брянский фронт. Авиатехник
Рождение ребёнка
08.02.1943
Дочь: Локес Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна
Военная награда
09.05.1945
За Победу над Германией
Военная награда
1945
За доблестный труд в Отечественной войне
Рождение ребёнка
05.06.1946
Сын: Стояков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1951
Сын: Стояков Александр Иванович
Мать ребёнка: Стоякова Василиса Федоровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Получение воинского звания/чина
19.08.1953
Присвоено звание старший техник-лейтенант запаса
Конфирмация (миропомазание)
Неизвестно
Смерть
01.01.1980