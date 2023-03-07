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Мусихин Конон Георгиев

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Место рождения

дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусихин Георгий Федотов

Мать: Мусихина Татьяна Иванова

дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1902 ст.

Жена: Мусихина Лукия Феодорова

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1902
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