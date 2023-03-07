Мусихина (Шкляева) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Шкляева) Татьяна Иванова

Место рождения

поч. Коноваловский, село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Коноваловский, село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Мусихин Феодор Георгиев

Отец ребёнка: Мусихин Георгий Федотов

дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Конон Георгиев

Отец ребёнка: Мусихин Георгий Федотов

дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Георгий Федотов

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1871
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя