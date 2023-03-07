Мусихина (Шкляева) Татьяна Иванова
Место рожденияпоч. Коноваловский, село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Коноваловский, село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1871
Отец ребёнка: Мусихин Георгий Федотов
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мусихин Георгий Федотов
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1871
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя