Макаров Петр Селиверстов 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Петр Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Макаров Селиверст Луппов

Мать: Макарова(Казакова) (Казакова) Татьяна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова

Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Алексей Петрович

Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова

Рождение ребёнка
17.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова

Рождение ребёнка
03.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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