Макаров Петр Селиверстов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова
Смерть
Неизвестно