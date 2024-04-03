Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова 27.01.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Петр Селиверстов

Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр Селиверстов

Рождение ребёнка
17.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Петр Селиверстов

Рождение ребёнка
03.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Петр Селиверстов

Смерть
Неизвестно

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