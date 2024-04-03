Макарова(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Макаров Петр Селиверстов
Рождение ребёнка
17.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Петр Селиверстов
Рождение ребёнка
03.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Петр Селиверстов
Смерть
Неизвестно