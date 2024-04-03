Макарова(Казакова) (Казакова) Татьяна Тимофеева 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Казакова) (Казакова) Татьяна Тимофеева

Место рождения

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Казаков Тимофей Ильин

Мать: ?

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Макаров Селиверст Луппов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревни Змиевки запасной рядовой Никанор Иванов Макаров и крестьянин Иван Васильев Семин, пон невесте села Малого Снежетка крестьяне: Александр и Константин Тимофеевы Казаковы
Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: (Макарова) Евдокия Селиверстовна

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Рождение ребёнка
17.07.1886

Сын: Макаров Илья Селиверстов

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Макаров Василий Селиверстов

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Рождение ребёнка
14.01.1890

Сын: Макаров Афанасий Селиверстов

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Макаров Никифор Селиверстов

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Рождение ребёнка
16.08.1894

Дочь: (Макарова) Васса Селиверстова

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: (Макарова) Матрона Селиверстова

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Макаров Петр Селиверстов

Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов

Смерть
Неизвестно

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