Макарова(Казакова) (Казакова) Татьяна Тимофеева
Место рожденияс. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Казаков Тимофей Ильин
Мать: ?
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.10.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревни Змиевки запасной рядовой Никанор Иванов Макаров и крестьянин Иван Васильев Семин, пон невесте села Малого Снежетка крестьяне: Александр и Константин Тимофеевы Казаковы
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: (Макарова) Евдокия Селиверстовна
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Рождение ребёнка
17.07.1886
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Макаров Василий Селиверстов
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Рождение ребёнка
14.01.1890
Сын: Макаров Афанасий Селиверстов
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1891
Сын: Макаров Никифор Селиверстов
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Рождение ребёнка
16.08.1894
Дочь: (Макарова) Васса Селиверстова
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: (Макарова) Матрона Селиверстова
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Макаров Селиверст Луппов
Смерть
Неизвестно