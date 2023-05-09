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Кузнецов Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1879

Дата смерти

28.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузнецов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.09.1914

Сын: Кузнецов Иван Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова Марья Дмитриевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова Марья Дмитриевна

Смерть
28.01.1963