Кузнецов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1879
Дата смерти28.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Кузнецова Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1914
Мать ребёнка: Кузнецова Марья Дмитриевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова Марья Дмитриевна
Смерть
28.01.1963