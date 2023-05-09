Кузнецова Марья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Марья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

19.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузнецов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1914

Сын: Кузнецов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Васильевич

Смерть
19.08.1948
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