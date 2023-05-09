Кузнецова Марья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти19.08.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1914
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Васильевич
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Васильевич
Смерть
19.08.1948