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Махин Константин Васильевич

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: Махин Василий

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Махин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
1908

Сын: Махин Павел Константинович

Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Махин Аристарх (Евстафий) Константинович

Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Николай Константинович

Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна

данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Пелагея Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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