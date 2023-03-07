Махин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Отец: Махин Василий
Мать: не указана
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Сын: Махин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
1908
Сын: Махин Павел Константинович
Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Сын: Махин Аристарх (Евстафий) Константинович
Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махин Николай Константинович
Мать ребёнка: Махина Пелагея Афанасьевна
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно