Махина Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина Пелагея Афанасьевна

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Махин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
1908

Сын: Махин Павел Константинович

Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Махин Аристарх (Евстафий) Константинович

Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Николай Константинович

Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич

данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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