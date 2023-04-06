Махина Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Сын: Махин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
1908
Сын: Махин Павел Константинович
Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Сын: Махин Аристарх (Евстафий) Константинович
Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махин Николай Константинович
Отец ребёнка: Махин Константин Васильевич
данные с сайта Вологодский архив - Исповедные ведомости 1917 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно