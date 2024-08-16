Шачнев Евдоким Лонгинович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шачнев Лонгин Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шачнева Евфимия Евдокимовна
Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шачнева Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шачнев Хрисанф Евдокимович
Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна
Смерть
Неизвестно