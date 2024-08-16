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Шачнев Евдоким Лонгинович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шачнев Лонгин Евдокимович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1835

Жена: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шачнева Евфимия Евдокимовна

Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шачнев Фёдор Евдокимович

Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шачнева Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шачнев Хрисанф Евдокимович

Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Шачнева Агафья Калистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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