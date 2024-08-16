Шачнева Агафья Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шачнева Евфимия Евдокимовна
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шачнева Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шачнев Хрисанф Евдокимович
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович