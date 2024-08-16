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Шачнева Агафья Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1835

Муж: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шачнева Евфимия Евдокимовна

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шачнев Фёдор Евдокимович

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шачнева Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шачнев Хрисанф Евдокимович

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шачнева Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Лонгинович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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