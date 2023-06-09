Панфилов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панфилов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1910
Сын: Панфилов Георгий ( Егор) Иванович
Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Дрожжина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1919
Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Экстер Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921