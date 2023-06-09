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Панфилов Иван Петрович

Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфилов Пётр

Мать: не указана

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1910

Сын: Панфилов Георгий ( Егор) Иванович

Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Дрожжина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1919

Сын: Панфилов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Экстер Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Смерть
1921
Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область