Панфилова (Соловьёва) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилова (Соловьёва) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Панфилова (Соловьёва) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

22.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Соловьёв Иван

Мать: не указана

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1910

Сын: Панфилов Георгий ( Егор) Иванович

Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Дрожжина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1919

Сын: Панфилов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Экстер Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Иван Петрович

Смерть
22.04.1957
Малаховка, Люберцы, Московская область
Причина смерти - тяжёлые повреждения тела
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close