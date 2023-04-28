Панфилова (Соловьёва) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти22.04.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Соловьёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1910
Сын: Панфилов Георгий ( Егор) Иванович
Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Дрожжина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1919
Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Экстер Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Панфилов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1957
Малаховка, Люберцы, Московская область
Причина смерти - тяжёлые повреждения тела