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Волосков Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волосков Иван Васильев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1852

Сын: Волосков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Волоскова Любовь Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1854

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Волоскова Любовь Федоровна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоскова Любовь Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Смерть
Неизвестно