Волосков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волосков Иван Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1852
Мать ребёнка: Волоскова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
29.07.1854
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Волоскова Любовь Федоровна
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Смерть
Неизвестно