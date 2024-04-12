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Волосков Иван Васильев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Некрасова Праскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосков Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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