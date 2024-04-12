Волосков Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Некрасова Праскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волосков Алексей Иванович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волосков Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно