Волоскова (-) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоскова (-) Любовь Федоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1852

Сын: Волосков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Волосков Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1854

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Волосков Алексей Иванович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосков Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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