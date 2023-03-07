Савиночева (Кирикова) Иустина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Кирикова) Иустина Никитична

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Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1831 ст.

Дочь: Савиночева Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1832 ст.

Дочь: Савиночева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1834 ст.

Сын: Савиночев Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1837 ст.

Сын: Савиночев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1839 ст.

Дочь: Савиночева Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1842 ст.

Дочь: Савиночева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1845 ст.

Дочь: Савиночева Хиония Андреевна

Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиночев Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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