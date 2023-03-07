Савиночева (Кирикова) Иустина Никитична
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1831 ст.
Дочь: Савиночева Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.12.1832 ст.
Дочь: Савиночева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1834 ст.
Сын: Савиночев Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1837 ст.
Сын: Савиночев Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1839 ст.
Дочь: Савиночева Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1842 ст.
Дочь: Савиночева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
06.04.1845 ст.
Дочь: Савиночева Хиония Андреевна
Отец ребёнка: Савиночев Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно