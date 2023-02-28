Савиночев (Савинов) Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1814 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1831 ст.
Дочь: Савиночева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Рождение ребёнка
05.12.1832 ст.
Дочь: Савиночева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Рождение ребёнка
20.09.1834 ст.
Сын: Савиночев Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Рождение ребёнка
30.03.1837 ст.
Сын: Савиночев Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Рождение ребёнка
03.06.1839 ст.
Дочь: Савиночева Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Рождение ребёнка
22.02.1842 ст.
Дочь: Савиночева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Рождение ребёнка
06.04.1845 ст.
Дочь: Савиночева Хиония Андреевна
Мать ребёнка: Савиночева Иустина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно