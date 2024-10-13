Торбина (Никитина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торбина (Никитина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1857 ст.

Муж: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1857 ст.

Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Николай Михайлович

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1859

Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1860 ст.

Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Пераскева Михайловна

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1862 ст.

Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.

Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.

Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1869 ст.

Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.

Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1874 ст.

Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Симеон Михайлович

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1876 ст.

Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Николай Михайлович

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.

Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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