Торбина (Никитина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Николай Михайлович
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Пераскева Михайловна
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Симеон Михайлович
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Сын: Алексеев-Даниилов-Поляков (Симеонов) Николай Михайлович
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович
Дочь: Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович