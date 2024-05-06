Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Пераскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Пераскева Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1860 ст.

Отец: Данилов-Поляков (Алексеев) Михаил Симеонович

Мать: Торбина (Никитина) Анастасия Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.10.1880 ст.

Муж: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1881 ст.

Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Илья Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1882 ст.

Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1883 ст.

Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1888 ст.

Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Елистратов (Гавриилов) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.

Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Иаков(Яков) Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Елистратов (Гавриилов) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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