Алексеева-Даниилова-Полякова (Симеонова) Пераскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Илья Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович
Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович
Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович
Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович
Сын: Елистратов (Гавриилов) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович
Сын: Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Иаков(Яков) Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович
Сын: Елистратов (Гавриилов) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Феодоров-Елистратов (Осипов) Василий Гавриилович