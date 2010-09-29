Гаврилов Геннадий Иванович 23.12.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилов Геннадий Иванович

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Место рождения

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.12.1933

Дата смерти

29.09.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
Около 1941
Крещен тайно в деревне Усадище Ленинградской области во время Великой Отечественной войны ( по воспоминаниям)
Рождение ребёнка
07.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заева Валентина Осиповна

Смерть
29.09.2010

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