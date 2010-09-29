Гаврилов Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1933
Дата смерти29.09.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1933
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
Около 1941
Крещен тайно в деревне Усадище Ленинградской области во время Великой Отечественной войны ( по воспоминаниям)
Рождение ребёнка
07.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заева Валентина Осиповна
Смерть
29.09.2010