Гаврилов Иван Степанович 30.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилов Иван Степанович

Автор
ИГ
Гаврилова И.

мужской, родился 30.05.1907, Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

умер 24.09.1975, Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Мать
Екатерина Степанова14.11.1872 ст. г.р.
Отец
Степан Гаврилов25.10.1868 ст. г.р.
Супруги
Сазонова Варвара Александровна04.12.1912 ст. г.р.
Дети
Гаврилов Геннадий Иванович23.12.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1907

Отец: Степан Гаврилов

Мать: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/1934/стр.312

Крещение
31.05.1907
Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Восприемники: Николай Степанов д.Тихомировщина Пелагия Андриева д.Залужье

Бракосочетание
23.01.1933

Жена: Сазонова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
23.12.1933

Сын: Гаврилов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Сазонова Варвара Александровна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
24.09.1975
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Сулажгорское кладбище

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