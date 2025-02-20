Гаврилов Иван Степанович
мужской, родился 30.05.1907, Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
умер 24.09.1975, Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
МатьЕкатерина Степанова14.11.1872 ст. г.р.
ОтецСтепан Гаврилов25.10.1868 ст. г.р.
Супруги
Сазонова Варвара Александровна04.12.1912 ст. г.р.
Дети
Гаврилов Геннадий Иванович23.12.1933 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1907
Отец: Степан Гаврилов
Мать: Екатерина Степанова
Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Крещение
31.05.1907
Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
23.01.1933
Рождение ребёнка
23.12.1933
Сын: Гаврилов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Сазонова Варвара Александровна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.09.1975
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Фонд 19/127/1934/стр.312