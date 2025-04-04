Сазонова Варвара Александровна
женский, родилась 04.12.1912 ст., Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
умерла 21.02.1961, Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Супруги
Гаврилов Иван Степанович30.05.1907 г.р.
Дети
Гаврилов Геннадий Иванович23.12.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.12.1911 ст.
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
04.12.1912 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.01.1933
Рождение ребёнка
23.12.1933
Сын: Гаврилов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Степанович
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.02.1961
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Восприемники: Ульяна Федорова девица