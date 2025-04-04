Сазонова Варвара Александровна 04.12.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова Варвара Александровна

Автор
ИГ
Гаврилова И.

женский, родилась 04.12.1912 ст., Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

умерла 21.02.1961, Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Супруги
Гаврилов Иван Степанович30.05.1907 г.р.
Дети
Гаврилов Геннадий Иванович23.12.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.12.1911 ст.
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Восприемники: Ульяна Федорова девица

Рождение
04.12.1912 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
23.01.1933

Муж: Гаврилов Иван Степанович

Рождение ребёнка
23.12.1933

Сын: Гаврилов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Степанович

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
21.02.1961
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Сулажгорское кладбище №1

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