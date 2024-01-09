??? Марфа Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: ???? Лепилов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович
Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область