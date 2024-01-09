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??? Марфа Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лепилов Степан Федорович

Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лепилов Иван Федорович

Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: ???? Лепилов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

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