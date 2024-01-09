??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепилова Анисья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепилова Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
22.07.1918
Сын: Лепилов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лепилова Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
21.10.1918
Сын: Лепилов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Лепилова Анисья Егоровна
Смерть
1954