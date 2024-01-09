??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Мать: ??? Марфа Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепилова Анисья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепилова Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Лепилов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лепилова Анисья Егоровна

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.10.1918

Сын: Лепилов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Лепилова Анисья Егоровна

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1954

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