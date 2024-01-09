Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лепилов Иван ???Васильевич

Мать: Мама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??? Марфа Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??? Марфа Львовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович

Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лепилов Степан Федорович

Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лепилов Иван Федорович

Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: ???? Лепилов Сергей Федорович

Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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