Лепилов (Лыпилов) Федор (Федот) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепилов Иван ???Васильевич
Мать: Мама
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??? Марфа Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??? Марфа Львовна
Рождение ребёнка
1878
Сын: ??? Лепилов (Лыпилов) Михаил Федорович
Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: ???? Лепилов Сергей Федорович
Мать ребёнка: ??? Марфа Львовна
Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно