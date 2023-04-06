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Фоминых Петр Иванович

Место рождения

Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район

Дата рождения

1922

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Фоминых Иван Андреевич

Мать: Фоминых Степанида Харитоновна

Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район
Рождение ребёнка
03.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоминых Людмила

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоминых Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминых Людмила

Смерть
1997