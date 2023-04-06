Фоминых Петр Иванович
Место рожденияВосточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район
Дата рождения1922
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район
Рождение ребёнка
03.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоминых Людмила
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоминых Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоминых Людмила
Смерть
1997