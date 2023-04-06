Фоминых (Бабенко) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых (Бабенко) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бабенко Георгий

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
03.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоминых Петр Иванович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоминых Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминых Петр Иванович

Смерть
2012
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