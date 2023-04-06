Фоминых (Бабенко) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Бабенко Георгий
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
03.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоминых Петр Иванович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоминых Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012