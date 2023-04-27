Dunbar (Dunbar) Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dunbar (Dunbar) Agnes

Место рождения

Dunbar Castle

Дата рождения

1335

Дата смерти

?.10.1378

Пол

Женский

Отец

1285 г.р.

Мать

1310 г.р.

Муж

Около 1330 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1335

Отец: De Dunbar Patrick V

Мать: Randolph Agnes

Dunbar Castle
Бракосочетание
Между 08.11.1372 и 21.11.1372

Муж: Douglas Of Dalkeith James

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Douglas Jacoba

Отец ребёнка: Douglas Of Dalkeith James

Смерть
?.10.1378
Lauder, Berwickshire Scotland
Похороны
Неизвестно
Newbattle, Scotland United Kingdom