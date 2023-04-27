Dunbar (Dunbar) Agnes
Место рожденияDunbar Castle
Дата рождения1335
Дата смерти?.10.1378
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1335
Отец: De Dunbar Patrick V
Мать: Randolph Agnes
Dunbar Castle
Бракосочетание
Между 08.11.1372 и 21.11.1372
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Douglas Jacoba
Отец ребёнка: Douglas Of Dalkeith James
Смерть
?.10.1378
Lauder, Berwickshire Scotland
Похороны
Неизвестно
Newbattle, Scotland United Kingdom