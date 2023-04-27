Douglas of Dalkeith James
Место рожденияDalkeith, Scotland United Kingdom
Дата рожденияОколо 1330
Дата смертиОколо 1420
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330
Отец: Douglas Of Lothian John
Мать: Graham Agnes
Dalkeith, Scotland United Kingdom
Бракосочетание
Между 08.11.1372 и 21.11.1372
Жена: Dunbar Agnes
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Douglas Jacoba
Мать ребёнка: Dunbar Agnes
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Knight
unknown
Похороны
1420
Melrose Abbey
Смерть
Около 1420
Dalkeith, Scotland