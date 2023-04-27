Douglas of Dalkeith James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDouglas of Dalkeith James

Douglas of Dalkeith James

Место рождения

Dalkeith, Scotland United Kingdom

Дата рождения

Около 1330

Дата смерти

Около 1420

Пол

Мужской

Отец

1303 г.р.

Мать

1308 г.р.

Жена

1335 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330

Отец: Douglas Of Lothian John

Мать: Graham Agnes

Dalkeith, Scotland United Kingdom
Бракосочетание
Между 08.11.1372 и 21.11.1372

Жена: Dunbar Agnes

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Douglas Jacoba

Мать ребёнка: Dunbar Agnes

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Knight
unknown
Похороны
1420
Melrose Abbey
Смерть
Около 1420
Dalkeith, Scotland