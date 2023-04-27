de Dunbar Patrick V
Место рожденияDunbar Castle, East Lothian Scotland
Дата рождения1285
Дата смерти11.11.1368
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1285
Отец: De Dunbar Patrick IV
Мать: Comyn Marjory
Dunbar Castle, East Lothian Scotland
Рождение ребёнка
1335
Дочь: Dunbar Agnes
Мать ребёнка: Randolph Agnes
Dunbar Castle
Работа или профессия
Неизвестно
(peerage -1356) (1 missing Patrick?), Earl of Dunbar
Смерть
11.11.1368
Candia, Crete enroute to Holy Land
Похороны
Неизвестно
Candia