de Dunbar Patrick V — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Dunbar Patrick V

Место рождения

Dunbar Castle, East Lothian Scotland

Дата рождения

1285

Дата смерти

11.11.1368

Пол

Мужской

Отец

Около 1242 г.р.

Мать

1256 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1285

Отец: De Dunbar Patrick IV

Мать: Comyn Marjory

Dunbar Castle, East Lothian Scotland
Рождение ребёнка
1335

Дочь: Dunbar Agnes

Мать ребёнка: Randolph Agnes

Dunbar Castle
Работа или профессия
Неизвестно
(peerage -1356) (1 missing Patrick?), Earl of Dunbar
Смерть
11.11.1368
Candia, Crete enroute to Holy Land
Похороны
Неизвестно
Candia