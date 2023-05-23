Лесков Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти02.03.1911 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891
Дочь: Квашнина Глафира (Агриппина?) Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Цветова Фекла Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1911 ст.
Причина смерти: от старости