Лесков Павел Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесков Павел Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

02.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Между 1890 и 1891 г.р.
1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891

Дочь: Квашнина Глафира (Агриппина?) Павловна

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Цветова Фекла Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
02.03.1911 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости