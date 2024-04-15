Лескова Афимья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова Афимья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лесков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лесков Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лесков Михайло Тимофеевич

Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лесков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лесков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Тимофей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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