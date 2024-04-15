Лескова Афимья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лесков Михайло Тимофеевич
Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лесков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Лесков Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно