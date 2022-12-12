Покарева (Лапаева) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880
Отец: Лапаев Петр Федоров
Бракосочетание
19.10.1898
Казанско-Богородская церковь
Рождение ребёнка
30.04.1904
Сын: Покарев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
27.07.1910
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович
Смерть
1950