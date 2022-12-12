Покарева (Лапаева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарева (Лапаева) Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880

Отец: Лапаев Петр Федоров

Мать: Лапаева Гликерия (Михайлова)

Бракосочетание
19.10.1898

Муж: Покарев Алексей Иванович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь
Рождение ребёнка
30.04.1904

Сын: Покарев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
27.07.1910

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покарев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Покарев Алексей Иванович

Смерть
1950
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