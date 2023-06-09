Кузякина (Андреева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякина (Андреева) Анна Ивановна

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Место рождения

Дубовичи, Сумська область

Дата рождения

22.10.1899

Дата смерти

27.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899

Отец: Андреев Иван Киреевич

Мать: Андреева Пелагея Захаровна

Дубовичи, Сумська область
Образование
Около 1915
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Закончила полную гимназию
Бракосочетание
28.01.1921

Муж: Кузякин Михаил Георгиевич

Смоленская обл., Мещовский Уисполком
Работа или профессия
Около 1921
Бухгалтер при Уфинотделе
Рождение ребёнка
05.02.1922

Сын: Кузякин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Кузякин Михаил Георгиевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Страховой агент
Смерть
27.11.1974
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Калитниковское кладбище