Кузякина (Андреева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1899
Дата смерти27.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899
Отец: Андреев Иван Киреевич
Образование
Около 1915
Закончила полную гимназию
Бракосочетание
28.01.1921
Смоленская обл., Мещовский Уисполком
Работа или профессия
Около 1921
Бухгалтер при Уфинотделе
Рождение ребёнка
05.02.1922
Сын: Кузякин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Кузякин Михаил Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Страховой агент
Смерть
27.11.1974
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Калитниковское кладбище