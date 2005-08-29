Меньшенина (Борисенко) Анна Федоровна
Место рожденияАрхиповка, Мендыгаринский район, Кустанайская область
Дата рождения21.02.1937
Дата смерти10.08.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937
Отец: Борисенко Федор Григорьевич
Мать: Мария Семеновна
Архиповка, Мендыгаринский район, Кустанайская область
Рождение ребёнка
18.06.1950
Сын: Козин Анатолий
Отец ребёнка: Козин Михаил
Рождение ребёнка
08.07.1954
Дочь: Савенкова Валентина
Отец ребёнка: Козин Михаил
Рождение ребёнка
01.12.1957
поселок Луговой, Красноармейского района, Челябинской области
Рождение ребёнка
29.04.1960
Рождение ребёнка
06.08.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Михаил
Смерть
10.08.1993
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Сургут, Тюменская область