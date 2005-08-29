Меньшенина (Борисенко) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшенина (Борисенко) Анна Федоровна

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Место рождения

Архиповка, Мендыгаринский район, Кустанайская область

Дата рождения

21.02.1937

Дата смерти

10.08.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1917 г.р.

Муж

1918 г.р.
1934 г.р.

Дети

1950 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937

Отец: Борисенко Федор Григорьевич

Мать: Мария Семеновна

Архиповка, Мендыгаринский район, Кустанайская область
Рождение ребёнка
18.06.1950

Сын: Козин Анатолий

Отец ребёнка: Козин Михаил

Рождение ребёнка
08.07.1954

Дочь: Савенкова Валентина

Отец ребёнка: Козин Михаил

Рождение ребёнка
01.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшенин Петр Павлович

поселок Луговой, Красноармейского района, Челябинской области
Рождение ребёнка
29.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшенин Петр Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшенин Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшенин Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Михаил

Смерть
10.08.1993
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Сургут, Тюменская область
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