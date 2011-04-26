Меньшенин Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1934
Дата смерти29.?.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1934
Отец: Меньшенин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1957
поселок Луговой, Красноармейского района, Челябинской области
Рождение ребёнка
29.04.1960
Рождение ребёнка
06.08.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меньшенина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.?.1993