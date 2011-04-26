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Меньшенин Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1934

Дата смерти

29.?.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.
1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1934

Отец: Меньшенин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшенина Анна Федоровна

поселок Луговой, Красноармейского района, Челябинской области
Рождение ребёнка
29.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшенина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшенина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшенина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшенина Анна Федоровна

Смерть
29.?.1993
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