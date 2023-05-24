Кобзев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1979
Дочь: Ливитина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна