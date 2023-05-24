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Кобзев Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957

Отец: Кобзев Пётр Павлович

Мать: Кобзева (Новакова) Вера Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1979

Дочь: Ливитина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна

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