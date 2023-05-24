Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1960
Отец: Оряев Иван Васильевич
Мать: Оряева Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1979
Дочь: Ливитина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно