Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1960

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1960

Отец: Оряев Иван Васильевич

Мать: Оряева Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1979

Дочь: Ливитина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Анатолий Петрович

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